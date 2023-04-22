«Разочаровал Запад». Орбан обнуляет шансы Украины на вступление в НАТО

По мнению собеседника «ПС», говорить о перспективах для Киева можно будет лишь после окончания СВО. На тот момент будет намного понятнее, что из себя представляет Украина, Европа или США, предположил он. Поэтому судить о влиянии мнения Орбана на момент текущего расклада политических сил Солонников не взялся.