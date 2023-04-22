«Разочаровал Запад». Орбан обнуляет шансы Украины на вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одной фразой «разрушил мечты» украинского президента Владимира Зеленского, в очередной раз подтвердив нежелание Будапешта поддерживать вступление Украины в НАТО.
В ходе прошедшей накануне встречи на авиабазе Рамштайн генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности всех союзников по поводу будущего Украины «в семье Альянса». В то же время он дал понять, что вступление страны в НАТО поставлено на паузу — продолжать обсуждение имеет смысл после «победы Украины».
Как напомнили журналисты Politico, на протяжение нескольких лет Венгрия блокировала встречи на высшем уровне между НАТО и украинскими официальными лицами.
Ситуация усугубилась после начала спецоперации, когда Будапешт осудил действия Москвы, но не согласился отправлять военную помощь ВСУ. К тому же совместная блокировка Венгрией и Турцией заявки Швеции на членство в Альянсе «разочаровала Запад».
По вопросу дальнейшего присоединения Украины к НАТО страны блока приняли решение еще в 2008 году, однако Украина столкнулась с рядом сложностей и на фоне СВО в прошлом сентябре запросила «ускоренное вступление».
Большая часть членов НАТО опасается предпринимать серьезные шаги в данном направлении пока на Украине продолжаются боевые действия. В то же время, по мнению Зеленского, украинская сторона сделала все, чтобы заявка была одобрена, а ВСУ внесли большой вклад в «европейскую и евроатлантическую безопасность».
На предваряющих заседание на авиабазе Рамштайн переговорах со Столтенбергом президент намекнул на вступление, ожидая, что июльский саммит блока в Вильнюсе может стать для страны «историческим». На этом фоне киевские власти уже летом ждут «четкий алгоритм» движения Украины в направлении НАТО.
«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение», — заметил Зеленский.
Впрочем, поднимать вопрос вступления Украины в НАТО, не говоря уже о позиции Будапешта, — бессмысленно, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В беседе с «Политикой Сегодня» политолог заметил, что дело не только в Викторе Орбане: ни одна из стран Альянса не будет всерьез рассуждать про присоединение к блоку воюющей страны.
«[Это] гипотетические заявления политического характера: "Нужно поддержать Зеленского, украинский режим, давайте скажем, что мы их ждем в НАТО". К практической плоскости это не имеет никакого отношения, поэтому сейчас говорить, что будет, когда будет вступление [Украины в НАТО] — ни о чем», — считает Солонников.
По мнению собеседника «ПС», говорить о перспективах для Киева можно будет лишь после окончания СВО. На тот момент будет намного понятнее, что из себя представляет Украина, Европа или США, предположил он. Поэтому судить о влиянии мнения Орбана на момент текущего расклада политических сил Солонников не взялся.
«На сегодняшний военный день <...> Украина никуда не вступает и вступать не будет, это все понимают и говорят сильнейшие страны Альянса», — резюмировал собеседник «ПС».
Накануне, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча контактной группы по вопросам помощи Украине. На заседании присутствовали представители более 50 стран. Отмечалось, что они готовы продолжать поддерживать Киев «столько, сколько нужно», однако конкретных заявлений так и не прозвучало. Подробности — в материале «ПС».