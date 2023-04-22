Американский депутат Зефир обвинила законы США в участившихся самоубийствах трансгендеров

Участившиеся в Соединенных Штатах самоубийства трансгендеров связаны с несовершенным законодательством страны. К такому выводу пришла депутат из Монтаны Зои Зефир, являющаяся биологическим мужчиной.
Выступая в эфире местного телеканала, член Палаты представителей уточнила, что несколько ее друзей стали жертвами суицида из-за «антитранс-законов». Ролик с выступлением конгрессвумен в своем Telegram опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.
«Мы расцветаем, когда нам разрешают переход, и я знаю боль, которая приходит с такими запретами», — подчеркнула Зефир.
Депутат в завершение отметила, что готова и далее отстаивать права трансгендеров. В первую очередь необходимо пересмотреть «антитранс-законы», уверена она.