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Американский депутат Зефир обвинила законы США в участившихся самоубийствах трансгендеров

Политика
Американский депутат Зефир обвинила законы США в участившихся самоубийствах трансгендеров

Участившиеся в Соединенных Штатах самоубийства трансгендеров связаны с несовершенным законодательством страны. К такому выводу пришла депутат из Монтаны Зои Зефир, являющаяся биологическим мужчиной.

Выступая в эфире местного телеканала, член Палаты представителей уточнила, что несколько ее друзей стали жертвами суицида из-за «антитранс-законов». Ролик с выступлением конгрессвумен в своем Telegram опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

«Мы расцветаем, когда нам разрешают переход, и я знаю боль, которая приходит с такими запретами», — подчеркнула Зефир.

Депутат в завершение отметила, что готова и далее отстаивать права трансгендеров. В первую очередь необходимо пересмотреть «антитранс-законы», уверена она.

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