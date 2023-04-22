Bloomberg: Германия может открыть связанный с «Северным потоком» СПГ-терминал

Данный план, по информации информационного агентства, тайно обсуждался между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой финансового ведомства страны Робертом Хабеком. Сообщается, что газопровод могут подключить к имеющейся инфраструктуре в Лубмине весной следующего года.