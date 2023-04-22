Российское руководство всего одним хитрым трюком обвело Вашингтон вокруг пальца и обезопасило свою копилку от американских санкций. Такие сведения раскрыли журналисты Sohu.
Авторы издания напомнили, что после начала спецоперации на Украине Белый дом и его союзники ввели против Кремля множество ограничительных мер. Из-за действий коллективного Запада около 300 миллиардов долларов России были заблокированы в Евросоюзе.
Однако добраться до другой копилки Кремля США не удалось, пишут журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». В частности, деньги, которые российское руководство вложило в госдолг США, были заранее спасены.
«РФ заблаговременно распродала американские облигации, а вырученные средства вложила в активы, до которых США не в состоянии добраться», — говорится в статье.
Ранее евродепутат Манфред Вебер призвал Евросоюз быть готовым к принятию санкций против Пекина. По его словам, ограничительные меры следует ввести в случае, если Китай совершит вооруженное нападение на Тайвань.