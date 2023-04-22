Президент Вучич: отношения Сербии и Венгрии достигли наивысшего уровня

Отношения Белграда и Будапешта достигли максимального за всю историю уровня. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.
Также глава государства описал свою недавнюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент назвал его большим другом, выразив радость от переговоров.
«Я счастлив, что сербско-венгерские отношения находятся на самом высоком уровне в истории наших народов и стран», — написал Вучич на личной странице в соцсетях.
Днем ранее сербский лидер высказал свое отношение к коллективному Западу в контексте украинского кризиса. По его мнению, весь мир увидел лицемерие США и Европы.