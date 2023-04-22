France Bleu: французы отказались посещать ресторан после визита Макрона

Заведение на юге Франции поплатилось репутацией за визит президента страны Эммануэля Макрона. Подробности передает France Bleu.
Сообщается, что недавно глава государства посетил ресторан Peña Pil Pil, чтобы выпить пива. После этого рейтинг популярного места обрушился с 5 до 1,6 балла на картах Google.
«Здесь очень плохая посещаемость, были замечены тираны Франции», — гласит один из комментариев.
Напомним, Сенат Франции одобрил законопроект по увеличению пенсионного возраста до 64 лет. До этого момента французы отправлялись на заслуженный отдых в 62 года. Новый указ вызвал шквал критики со стороны общества. В стране проходят массовые протесты и митинги.