France Bleu: французы отказались посещать ресторан после визита Макрона

Напомним, Сенат Франции одобрил законопроект по увеличению пенсионного возраста до 64 лет. До этого момента французы отправлялись на заслуженный отдых в 62 года. Новый указ вызвал шквал критики со стороны общества. В стране проходят массовые протесты и митинги.