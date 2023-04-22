Лидер крупнейшей партии оппозиции Словакии высказался против членства Украины в НАТО

Крупнейшая в Словакии оппозиционная партия «Направление — социальная демократия» отвергла идею о членстве Украины в НАТО. Об этом заявил лидер партии Роберт Фицо.
Политик раскритиковал действующие власти страны. По его словам, они готовы поддержать вхождение Киева в Альянс, несмотря на то, что такой исход обернется открытым военным конфликтом военного блока и России.
«Членство Украины в НАТО считаем худшим возможным решением, (которое приведет. — Прим. ред.) к эскалации напряженности, (которое будет означать. — Прим. ред.) невыполнение соглашений, которые США заключили в 1990-х годах с Россией», — написал Фицо на своей странице в соцсетях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на предстоящий саммит НАТО в Литве. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.