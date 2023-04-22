Предприятия малого и среднего бизнеса массово банкротятся во Франции

Особенно это коснулось отельного бизнеса, розничной торговли, ресторанов и организаций, занимающихся сельским хозяйством. Специалисты считают, что ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, и к концу 2023 года минимум 55 тысяч предприятий останутся банкротами.