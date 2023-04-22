Предприятия малого и среднего бизнеса массово банкротятся во Франции

Число обанкротившихся предприятий французского малого и среднего бизнеса выросло почти в 1,5 раза, или на 43,6%. Такой информацией поделился канал France 2.
Происходящее стало результатом отсутствия государственной поддержки предпринимательства во Франции — ранее власти страны остановили действие программ финансирования бизнеса. Поэтому количество разорившихся французских компаний начало увеличиваться.
Особенно это коснулось отельного бизнеса, розничной торговли, ресторанов и организаций, занимающихся сельским хозяйством. Специалисты считают, что ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, и к концу 2023 года минимум 55 тысяч предприятий останутся банкротами.