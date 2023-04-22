Моравецкий: атом станет основой энергосистемы Польши

Польская энергетика будет развиваться таким образом, что ее основой должен будет стать мирный атом. На это указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит информационное агентство «Прайм».
Чиновник заявил, что одновременно с этим государство будет активно использовать зеленые технологии в энергетике. Это подразумевает внедрение и применение возобновляемых источников энергии.
Предполагается, что строительством атомной электростанции будет заниматься американская фирма Westinghouse. Первый блок должен быть возведен в следующем году в районе Гданьского побережья.