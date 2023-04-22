Депутат ЕП Вебер: Евросоюз должен приготовиться к введению санкций против Китая

Европейскому союзу следует приготовиться к наложению объемного пакета санкций на Китай. Такой призыв озвучил депутат ЕП Манфред Вебер.
По мнению парламентария, ограничения придется ввести в случае попытки КНР напасть на Тайвань. Также он предложил уведомить Пекин о решительных намерениях Евросоюза в качестве предостережения.
«ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций в случае нападения Китая на Тайвань, заблаговременно и убедительно уведомив об этом. Это было бы наилучшей возможностью для недопущения эскалации», — заявил Вебер.
Также евродепутат подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом для этого послужили слова главы государства о необходимости снизить зависимость ЕС от США.