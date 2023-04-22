Авиационный боеприпас ФАБ-500 обнаружили на месте падения бомбы в Белгороде

Саперы обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500 на месте падения бомбы в Белгороде. Снаряд находился на глубине пяти метров, передает Telegram-канал 112.
Сейчас в районе продолжается эвакуация. После ее окончания авиабомбу доставят на полигон для уничтожения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка трех тысяч жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют из-за обнаружения бомбы на месте взрыва, произошедшего 20 апреля из-за нештатного схода авиационного боеприпаса.