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Авиационный боеприпас ФАБ-500 обнаружили на месте падения бомбы в Белгороде

Происшествия
Авиационный боеприпас ФАБ-500 обнаружили на месте падения бомбы в Белгороде

Саперы обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500 на месте падения бомбы в Белгороде. Снаряд находился на глубине пяти метров, передает Telegram-канал 112.

Сейчас в районе продолжается эвакуация. После ее окончания авиабомбу доставят на полигон для уничтожения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка трех тысяч жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют из-за обнаружения бомбы на месте взрыва, произошедшего 20 апреля из-за нештатного схода авиационного боеприпаса.

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