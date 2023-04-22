Санкционные российские удобрения направили из Рижского порта в Кению

Российские удобрения, находящиеся под санкциями ЕС, покинули Рижский порт в обход санкционных ограничений. Это подтверждается сведениями, опубликованными порталом гостелерадио Латвии lsm.lv.
В то же время, действия поставщиков соответствовали договоренности со Всемирной продовольственной программой ООН, а пунктом назначения для этого груза стала Кения. Туда отправилось порядка 200 тонн минеральных удобрений.
Всемирная продовольственная программа также предусматривает возможность вывоза из страны еще нескольких партий минеральных удобрений.