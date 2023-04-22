Около 70% жителей России предпочитают новые отечественные бренды иностранным

Эксперты утверждают, что 73% респондентов предпочли новые российские бренды иностранным. При этом около 50% граждан испытывают к таким брендам доверие. Главными характеристиками, на которые ориентируется потребитель, являются логотип, дизайн бренда и реклама, передает агентство «Прайм».