Около 70% жителей России предпочитают новые отечественные бренды иностранным

Подавляющее большинство россиян, выбирая между российским и иностранным брендом, предпочитают покупать отечественную продукцию. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками исследовательского холдинга «Ромир».
Эксперты утверждают, что 73% респондентов предпочли новые российские бренды иностранным. При этом около 50% граждан испытывают к таким брендам доверие. Главными характеристиками, на которые ориентируется потребитель, являются логотип, дизайн бренда и реклама, передает агентство «Прайм».
Доверие к иностранным брендам выразили около трети россиян, принявших участие в опросе. Для 67% респондентов предпочтительнее, чтобы иностранные товары обладали российскими качествами, что свидетельствует о высокой степени доверия к отечественным брендам, подытожили аналитики.