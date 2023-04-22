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Посольство РФ в Албании раскритиковало спекулятивный выпад украинских дипломатов

Политика
Посольство РФ в Албании раскритиковало спекулятивный выпад украинских дипломатов

Диппредставительство официальной Москвы в Тиране отреагировало на агрессивный выпад киевских дипломатов на фоне решения государства отменить безвизовый режим для россиян.

Теперь граждане РФ должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.

Однако, как обратили внимание в российском консульстве, решение Правительства Албании затронуло не только россиян, но и жителей других государств.

«Считаем комментарий украинского посольства спекулятивным и явно политизированным», — отметили в подданстве.

Напомним, что безвизовый режим для россиян, по данным внешнеполитического ведомства России, действует в нескольких десятках стран мира. Среди стран ЕС это: Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория.

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