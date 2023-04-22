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The Times: ВСУ утратят контроль над украинским небом уже в мае из-за нехватки средств ПВО

Армия
The Times: ВСУ утратят контроль над украинским небом уже в мае из-за нехватки средств ПВО

Вооруженные силы Украины не в состоянии сохранить контроль над воздушным пространством в зоне проведения спецоперации ВС РФ, сообщает The Times.

Ссылаясь на утекшие в Сеть материалы Пентагона, журналисты утверждают, что уже в мае инициативу в небе перехватят российские военные, так как у Киева недостаточно средств ПВО.

«Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце», — сказано в статье.

Ранее стало известно о крупной утечке секретных данных Пентагона, среди которых были файлы о состоянии украинской армии. В экспертном сообществе не исключают, что произошедшее является заранее спланированной акцией с целью вброса дезинформации.

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