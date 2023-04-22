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Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Экономика
Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Стоимость электроэнергии на Украине может увеличиться почти вдвое. Такое заявление сделал глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский, передает ТАСС.

По словам Ущаповского, власти рассматривают несколько вариантов новых тарифов, среди которых есть следующие: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт⋅ч. Он добавил, что возможный рост цен на электричество вызван высокой ценой восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Тариф, согласно которому украинцы платят 1,44 гривны за 1 кВт⋅ч при потреблении менее 250 кВт⋅ч в месяц и 1,68 гривны за 1 кВт⋅ч при использовании более 250 кВт⋅ч в месяц, действует в стране до 30 апреля 2023 года.

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