Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Стоимость электроэнергии на Украине может увеличиться почти вдвое. Такое заявление сделал глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский, передает ТАСС.
По словам Ущаповского, власти рассматривают несколько вариантов новых тарифов, среди которых есть следующие: 2,40 гривны и 2,80 гривны за 1 кВт⋅ч. Он добавил, что возможный рост цен на электричество вызван высокой ценой восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
Тариф, согласно которому украинцы платят 1,44 гривны за 1 кВт⋅ч при потреблении менее 250 кВт⋅ч в месяц и 1,68 гривны за 1 кВт⋅ч при использовании более 250 кВт⋅ч в месяц, действует в стране до 30 апреля 2023 года.