Стоимость электроэнергии на Украине может вырасти почти вдвое

Тариф, согласно которому украинцы платят 1,44 гривны за 1 кВт⋅ч при потреблении менее 250 кВт⋅ч в месяц и 1,68 гривны за 1 кВт⋅ч при использовании более 250 кВт⋅ч в месяц, действует в стране до 30 апреля 2023 года.