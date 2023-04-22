Украинцам запретили выход с флагом на Кубке мира по латиноамериканским танцам

Организаторы Кубка мира по бальным танцам запретили украинским спортсменам выходить на церемонию открытия соревнований с национальным флагом. В итоге атлеты проигнорировали начало турнира, тем самым нарушив регламент.
Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, абсолютно все участники выходят на представление стран без флагов. Об этом их заранее предупреждал главный судья чемпионата Хайнц Спакер.
«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения», — процитировал главу Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозуна издание Newsmaker.
Одна из украинских спортсменок Виктория Урсатий устроила скандал по этому поводу. Она также возмутилась тому, что российских и белорусских атлетов могут допустить к участию на Олимпиаде в Париже.