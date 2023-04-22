Сенатор Красин уличил Украину в проявлении гуманитарного фашизма

Принятый украинскими властями закон о запрете на присвоение географических названий, которые связаны с Россией и СССР, является проявлением гуманитарного фашизма. Об этом заявил сенатор РФ Григорий Красин.
Политик отметил, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский ведет борьбу с собственной историей. Он выразил уверенность, что со временем Киев откажется от этой затеи.
«Это граничит с гуманитарным фашизмом. Я верю в то, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены. Без этого не может жить ни одна нация», — подчеркнул Красин в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал постановление о запрете присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.