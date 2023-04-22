Аналитик Радич обосновал появление у сербской армии военной техники западного производства

В комментарии для РИА Новости он напомнил, что еще в 2021 году Белград заключил с Москвой крупный контракт на поставку средств радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных комплексов и авиации. Кроме того, сербские власти рассчитывали получать из России компоненты для самолетов МиГ-29.