«Взгляд»: Турция отрекается от США из-за вмешательства в президентские выборы

Турецкое руководство отрекается от союзника в лице Белого дома. Об этом свидетельствует недавний выпад главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в адрес Соединенных Штатов.
Ранее госслужащий заявил, что репутация американского государства постепенно сходит на нет. Более того, по словам Сойлу, вся мировая арена ненавидит США, которые превратили Европу в свою пешку.
Журналисты «Взгляда» уверены, что такой резкий выпад чиновника был сделан неслучайно. Во-первых, Анкара заявляет о своей готовности бороться со вмешательствами Белого дома в выборы главы государства.
«Во-вторых, это обесценивание Евросоюза как образца для жизни», — говорится в статье.
Напомним, что президентские выборы в Турции намечены на 14 мая. В этот же день будут избираться члены парламента.