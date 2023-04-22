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Низкий спрос на сжиженный газ заставляет поставщиков хранить топливо на кораблях

Экономика
Низкий спрос на сжиженный газ заставляет поставщиков хранить топливо на кораблях

Все больше сжиженного природного газа (СПГ) хранится на кораблях в море, такая тенденция развивается на фоне снижения спроса на данный ресурс. Об этом пишет Reuters в своем материале.

Спроса на сырье со стороны Японии, Южной Кореи и Китая недостаточно, поэтому поставщики начали хранить энергоресурсы в море на газовозах. Сообщается, что по состоянию на 20 апреля на таких танкерах, дрейфующих в море, находилось 0,55 млн тонн СПГ.

Изменения в структуре спроса ранее стали возможны в Азии за счет Китая. Страна, после достижения статуса крупнейшего импортера СПГ в 2021 году, установила рекорд по его экспорту.

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