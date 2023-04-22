Низкий спрос на сжиженный газ заставляет поставщиков хранить топливо на кораблях

Все больше сжиженного природного газа (СПГ) хранится на кораблях в море, такая тенденция развивается на фоне снижения спроса на данный ресурс. Об этом пишет Reuters в своем материале.
Спроса на сырье со стороны Японии, Южной Кореи и Китая недостаточно, поэтому поставщики начали хранить энергоресурсы в море на газовозах. Сообщается, что по состоянию на 20 апреля на таких танкерах, дрейфующих в море, находилось 0,55 млн тонн СПГ.
Изменения в структуре спроса ранее стали возможны в Азии за счет Китая. Страна, после достижения статуса крупнейшего импортера СПГ в 2021 году, установила рекорд по его экспорту.