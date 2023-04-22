Депутат Зюганов назвал Зеленского «кровавой игрушкой» США

Глава украинского государства Владимир Зеленский претерпел серьезные изменения, став игрушкой Белого дома. Суровую трансформацию политика обнажил российский парламентарий Геннадий Зюганов.
По словам главы КПРФ, американское руководство не просто сражается с Москвой на международной арене. Вашингтон развязал войну против истории, культуры и традиций российского государства.
При этом руководитель киевского режима выполняет лишь роль марионетки, которую Белый дом использует в своих корыстных целях и отправляет на самые «мрачные задания». Соответствующие выводы Зюганов озвучил в рамках общения с представителями средств массовой информации во время визита в Белоруссию.
«Зеленский из клоуна превратился в кровавую, жуткую игрушку, которая в руках американцев выполняет самые злобные программы», — сказал политик.
Ранее президент Украины обозначил главную цель своей армии в ходе российской спецоперации. По словам Зеленского, она заключается в «возвращении» территорий, которые ранее Москва освободила от нацистов.