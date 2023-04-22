Депутат Зюганов назвал Зеленского «кровавой игрушкой» США

При этом руководитель киевского режима выполняет лишь роль марионетки, которую Белый дом использует в своих корыстных целях и отправляет на самые «мрачные задания». Соответствующие выводы Зюганов озвучил в рамках общения с представителями средств массовой информации во время визита в Белоруссию.