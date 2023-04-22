Премьер-министр Греции Мицотакис обратился к президенту с просьбой о назначении выборов

Греческий лидер Катерина Сакелларопулу 22 апреля встретилась с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Он попросил президента распустить парламент и назначить выборы.
Уточняется, что глава кабмина рекомендовал провести голосование 21 мая. По его словам, процедура смены правительства позволит максимально задействовать молодое поколение, которое впервые будет принимать участие в электоральном процессе.
Сакелларопулу приняла подписанный членами кабмина акт с просьбой о роспуске парламента. Ожидается, что он будет утвержден уже 22 апреля. Также президент европейского государства пожелала Мицотакису плодотворного предвыборного периода.