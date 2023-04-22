Требование Зеленского к ВСУ довело читателей Die Welt до шокового состояния

Президент Украины Владимир Зеленский довел читателей немецкого издания Die Welt до шокового состояния своим требованием к ВСУ. По словам главы государства, военнослужащие должны вернуть освобожденные российскими войсками территории.
Комментируя планы политика, пользователи Сети напомнили, что киевский режим не имеет необходимого объема ресурсов для осуществления задуманного. Также они посоветовали Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Это будет концом Украины. Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры», — пришел к выводу один из юзеров.
«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек», — указал на зависимость Зеленского от США другой пользователь.
По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад неспроста толкает Украину к контрнаступлению. США и Европа попросту хотят оправдать свои затраты на снабжение ВСУ, уверен политик.