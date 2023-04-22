Вирусолог Чепурнов рассказал о главной опасности нового штамма COVID-19 «Арктур»

Главную опасность нового штамма коронавирусной инфекции под названием «Арктур» раскрыл профессор вирусологии Александр Чепурнов.
По его словам, данный подвид «Омикрона» может рекомбинироваться с более ранними штаммами. Из-за этого скорость распространения «Арктура» гораздо выше, причем данная мутация может накладываться на другие штаммы COVID-19, подчеркнул специалист в беседе с URA.RU.
При этом у россиян уже нет иммунитета, который бы помог не заразиться коронавирусом снова. Однако вакцинированные люди переносят инфекцию гораздо легче и у них ниже риски негативных последствий для здоровья, резюмировал эксперт.