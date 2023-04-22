Новак: Москва переходит на рубль и юань при расчетах за энергоресурсы

Российские власти начали политику дедолларизации расчетов за энергоресурсы еще в 2022 году — тогда Москва настояла на оплате экспорта в рублях. Такие меры смогли стабилизировать национальную валюту РФ на фоне антироссийских санкций со стороны западных стран.