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Новак: Москва переходит на рубль и юань при расчетах за энергоресурсы

Экономика
Новак: Москва переходит на рубль и юань при расчетах за энергоресурсы

Россия переходит преимущественно на национальные валюты при международных расчетах за энергоносители. Об этом заявил зампред Правительства РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, сейчас в России востребованы такие валюты, как российский рубль и китайский юань. Такая тенденция будет продолжена, добавил зампред Правительства РФ.

Российские власти начали политику дедолларизации расчетов за энергоресурсы еще в 2022 году — тогда Москва настояла на оплате экспорта в рублях. Такие меры смогли стабилизировать национальную валюту РФ на фоне антироссийских санкций со стороны западных стран.

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