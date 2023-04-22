В Сети появились кадры отражения атаки ВСУ российскими бойцами под Белогоровкой

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» удерживают позиции в районе Белогоровки, регулярно отражая атаки украинских националистов, сообщает издание «Известия».
На видеозаписи с передовой можно увидеть работу участников СВО, когда противник попытался атаковать их позиции с помощью пулемета «Утес».
Военкор «Известий» Алексей Полторанин уточнил, что в ответ по расположениям ВСУ был открыт огонь из артиллерии. Параллельно с этим развернулся стрелковый бой.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении топливного склада 17-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.