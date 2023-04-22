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В Сети появились кадры отражения атаки ВСУ российскими бойцами под Белогоровкой

Армия
В Сети появились кадры отражения атаки ВСУ российскими бойцами под Белогоровкой

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» удерживают позиции в районе Белогоровки, регулярно отражая атаки украинских националистов, сообщает издание «Известия».

На видеозаписи с передовой можно увидеть работу участников СВО, когда противник попытался атаковать их позиции с помощью пулемета «Утес».

Военкор «Известий» Алексей Полторанин уточнил, что в ответ по расположениям ВСУ был открыт огонь из артиллерии. Параллельно с этим развернулся стрелковый бой.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении топливного склада 17-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

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