Украина под руководством президента Владимира Зеленского превратилась в «пир сатаны». Таким мнением поделился бывший народный депутат Верховной Рады Илья Кива.
По его словам, в стране происходят бесчинства. Православные храмы захватываются и оскверняются раскольниками, а украинский народ «послушно топает на бойню и превращается в удобрения».
«Сегодня утром нацисты — раскольники предприняли попытку захватить Покровский храм УПЦ в Требухове Киевской области», — поделился новостями Кива в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ. Об этом проинформировал местный горсовет.