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Экс-нардеп Рады Кива назвал «пиром сатаны» события на Украине под руководством Зеленского

Политика
Экс-нардеп Рады Кива назвал «пиром сатаны» события на Украине под руководством Зеленского

Украина под руководством президента Владимира Зеленского превратилась в «пир сатаны». Таким мнением поделился бывший народный депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, в стране происходят бесчинства. Православные храмы захватываются и оскверняются раскольниками, а украинский народ «послушно топает на бойню и превращается в удобрения».

«Сегодня утром нацисты — раскольники предприняли попытку захватить Покровский храм УПЦ в Требухове Киевской области», — поделился новостями Кива в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что власти Нововолынска на западе Украины изъяли землю у храмов и монастыря УПЦ. Об этом проинформировал местный горсовет.

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