Объем трудноизвлекаемых запасов нефти в РФ вырос на треть за девять лет

Добыча трудноизвлекаемых запасов нефти в РФ постепенно растет. Это происходит на фоне постепенно исчерпываемых легкодоступных углеводородов, передает ТАСС заявление представительницы Роснедр Нины Ерофеевой.
По словам Ерофеевой, за последние девять лет такие запасы черного золота в России увеличились на 30%. При этом ежегодный рост добычи трудноизвлекаемых запасов топлива в среднем дошел до 16%.
Трудноизвлекаемые резервы нефти являются важными, в частности из-за того, что легкодоступные ресурсы исчерпываются. Из-за этого новые законы об инвестировании в энергосферу сейчас находятся в разработке и постепенно принимаются, добавила представительница Роснедр.