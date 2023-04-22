Греческий премьер Мицотакис призвал президента Сакелларопулу распустить парламент

Глава греческого кабинета министров Кириакос Мицотакис обратился к лидеру страны Катерине Сакелларопулу с призывом относительно членов местного парламента.
Политик попросил президента Греции распустить законодательный орган и назначить очередные выборы в парламент. Провести избирательный процесс Мицотакис предложил 21 мая. Соответствующую идею он озвучил во время личного общения с Сакелларопулу.
Недавно руководитель Правительства Греции провел переговоры по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора политик пообещал, что Афины окажут киевскому режиму поддержку в рамках российской спецоперации.