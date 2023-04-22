«Немного скучно». Члены НАТО обсудили Украину на авиабазе Рамштайн

Самым обсуждаемым заявлением со встречи на базе Рамштайн стала фраза генсека о том, что место Киева — в Альянсе. Впрочем, он тут же оговорился, что рассматривать этот вопрос «имеет смысл только тогда, когда Украина одержит победу». Примечательно, что большинство западных СМИ не упомянули вторую часть его фразы.