«Немного скучно». Члены НАТО обсудили Украину на авиабазе Рамштайн

На совещании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) из представителей более 50 стран, включая членов НАТО, на авиабазе Рамштайн вновь прозвучал тезис о продолжении поддержки ВСУ «столько, сколько потребуется». В то же время, как сообщает агентство Reuters, не было сделано никаких серьезных заявлений по поставкам оружия Киеву.
Тему вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс участники саммита также обошли стороной. Вместо этого обсуждались темы боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также предстоящее обучение украинцев управлению американскими танками Abrams и немецкими Leopard A5.
Прошедшая встреча в Германии стала 11-й с апреля прошлого года, когда UDCG только была сформирована. С тех пор, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получила помощи на сумму более 55 миллиардов долларов, включая различные ракеты, артиллерию и системы ПВО.
Называя ключевую тему встречи, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что участники обговаривали «различные возможности, системы и боеприпасы», в которых нуждаются ВСУ. Все надежды в этой части падают на украинское контрнаступление, но не стоит забывать и про логистические вопросы, намекнул генсек.
«Я уверен, что сейчас [Украина] окажется в ситуации, когда она способна освободить еще больше территории. <...> Война на износ превращается в логистическую битву. Наверное, это может выглядеть немного скучно, но логистика крайне важна», — заявил он.
Самым обсуждаемым заявлением со встречи на базе Рамштайн стала фраза генсека о том, что место Киева — в Альянсе. Впрочем, он тут же оговорился, что рассматривать этот вопрос «имеет смысл только тогда, когда Украина одержит победу». Примечательно, что большинство западных СМИ не упомянули вторую часть его фразы.
«Будущее Украины — в семье Альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса», — заявил Столтенберг.
Свое возмущение в ответ на согласие якобы всех членов НАТО по Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал в соцсетях восклицанием: «Что?!» Позиция Будапешта ясна: ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто предупреждал, что страна не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону Альянса и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, также принимающий участие во встрече, отметил, что Евросоюз уже обеспечил тренировку 16 тысяч украинских военнослужащих и передал Киеву 600 миллионов различных боеприпасов, включая ракеты. Более того, члены объединения, по его словам, «продолжают работать над совместными закупками».
Так, министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что республика передаст ВСУ все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Однако за столь щедрым жестом, судя по всему, скрываются корыстные намерения обновить арсенал собственной армии, о чем в Риге говорят открыто. Глава оборонного ведомства сообщила, что взамен государство получит более современные системы RBS.
Подобное отношение к поставкам оружия Киеву становится тенденцией: Европейский фонд мира частично возмещает странам ЕС расходы на военные поставки, «закулисная борьба» за компенсации попросту не афишируется. Ярким примером стала отправка Эстонией советских ПЗРК «Стрела»: взамен Таллин потребовал восполнить затраты за более современные и дорогостоящие Stinger.
Перечень антироссийских заявлений, прозвучавших на фоне заседания UDCG, пополнили слова министра обороны Германии Бориса Писториуса. Глава бундесвера назвал проведение военных операций ВСУ на российской территории «нормальным явлением», если это необходимо для нарушения снабжения ВС РФ.
На этот выпад отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предупредив, что «тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее на Украину с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Встреча показала принципиальное расхождение мнений представителей Альянса и Киева: пока украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет для страны «историческим», руководство Альянса ожидает «победы над Россией». Мнение писателя Сергея Строканя — в материале «ПС».