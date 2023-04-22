Politico: путешествия европейских чиновников за счет спонсоров обернулись скандалом

Поездки чиновников Евросоюза, совершаемые за счет спонсоров из числа лоббистов и различных компаний, обернулись скандалом. Об этом пишет издание Politico.
В публикации отмечается, что Еврокомиссию все чаще призывают объяснить частоту поездок чиновников за счет спонсоров. Подобная тенденция позволяет различным компаниям продвигать свои интересы. Так, в прошлом году представители департамента ЕС по вопросам конкуренции совершили 150 командировок, которые «полностью или частично оплачивались третьими лицами».
«Возможность оплачивать ужины, различные покупки и поездки для чиновников — это один из козырей, которыми пользуются представители промышленных лобби», — сказала представитель группы Corporate Europe Observatory Вики Канн.
Стоит отметить, что в конце прошлого года в Евросоюзе прогремел крупный коррупционный скандал. В Бельгии по делу о взятках арестовали бывшего вице-председателя парламента объединения Еву Кайли и еще несколько человек. У них обнаружили свыше 600 тысяч евро наличными.