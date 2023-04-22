Politico: путешествия европейских чиновников за счет спонсоров обернулись скандалом

Стоит отметить, что в конце прошлого года в Евросоюзе прогремел крупный коррупционный скандал. В Бельгии по делу о взятках арестовали бывшего вице-председателя парламента объединения Еву Кайли и еще несколько человек. У них обнаружили свыше 600 тысяч евро наличными.