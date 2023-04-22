Первые электрички начнут курсировать между Крымом и Херсонской областью в мае

Первые электрички начнут курсировать из Республики Крым в Херсонскую область уже в мае текущего года.
Отмечается, что электропоезда свяжут крымский Джанкой и херсонский Геническ. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус», — подчеркнул он.
По словам Алексеенко, железная дорога между двумя населенными пунктами сейчас электрифицирована и находится в удовлетворительном состоянии. Вокзалы на данный момент приводят в соответствие российским нормам безопасности.
Ожидается, что в течение месяца все работы будут завершены. Кроме того, в планах — продлить железнодорожное сообщение из Херсонской области до Симферополя, запустив электричку по маршруту Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь.