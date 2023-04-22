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Темпы ослабления доллара десятикратно ускорились по итогам 2022 года

Экономика
Темпы ослабления доллара десятикратно ускорились по итогам 2022 года

Положение доллара в качестве мировой резервной валюты ослабло за последний год. Более того, этот процесс шел в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия. На это указывает Business Insider (BI), ссылаясь на данные Eurizon SLJ Asset Management.

Такая динамика объясняется тем, что в мировую экономику встраивается все больше проектов, которые направлены на то, чтобы подрывать господство доллара. Примером стал переход на торговые расчеты в местных валютах.

Также ситуацию на глобальном рынке могут изменить другие недолларовые валюты, например, существующий проект обеспеченного золотом стейблкоина.

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