Le Monde: альянс Путина и Си Цзиньпина способен бросить Западу серьезный вызов

Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин неприятно удивили Запад созданием нового альянса. О ситуации рассказали авторы французской газеты Le Monde.
Журналисты напомнили, что недавно главы государств провели встречу в Самарканде. В рамках беседы политики подробно обсудили тему сотрудничества Москвы и Пекина, выделив преимущества российско-китайского союза над странами евроатлантического мира.
«На последнем саммите ШОС Владимир Путин и Си Цзиньпин заложили основы союза, способного бросить вызов Западу», — описали итоги встречи в Le Monde.
Тем временем Китай установил новый рекорд по ежесуточному импорту российской нефти. 21 апреля в Страну восходящего солнца было перекачано 2,26 миллиона баррелей топлива.