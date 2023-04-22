Российские военные вывели из строя гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Бойцы российской армии нанесли огневое поражение гаубице 2С3 «Акация» и самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика» украинских националистов на правом берегу Херсонской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.
По его словам, артиллерия ВС РФ уничтожила 152-мм гаубицу 2С3 «Акация» с боекомплектом вблизи населенного пункта Токаревка. В результате сокрушительного удара противник лишился пяти человек личного состава.
Кроме того, подразделения ВСУ потеряли 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и пять военнослужащих из-за атаки российских войск в районе Тягинки.
Напомним, экстренные службы ранее заявили, что ВСУ ночью выпустили по четырем населенным пунктам более 30 снарядов из ствольной артиллерии.