В The Drive рассказали о внушительных размерах российских истребителей Су-27

В статье приводится снимок боевых самолетов, опубликованный Военно-воздушными силами (ВВС) Индонезии. На нем можно увидеть истребители Су-27СК, Су-30МК2 и Су-30МК, которые находятся рядом с меньшими по размерам западными летательными аппаратами, в частности, F-16.