Полковник Макгрегор обвинил НАТО в безальтернативных провокациях против России

По словам эксперта, Столтенберг послал Москве некий сигнал, что Запад не приемлет переговоров и требует лишь одного исхода конфликта. В связи с этим российское командование и президент РФ Владимир Путин понимают, что Запад не оставил им альтернативы, кроме как освободить Восточную Украину и двинуться дальше к польским границам, уверен полковник.