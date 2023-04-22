Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины он видит в составе «семьи» Альянса. Полковник в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал его провокационное заявление для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, Столтенберг послал Москве некий сигнал, что Запад не приемлет переговоров и требует лишь одного исхода конфликта. В связи с этим российское командование и президент РФ Владимир Путин понимают, что Запад не оставил им альтернативы, кроме как освободить Восточную Украину и двинуться дальше к польским границам, уверен полковник.
«Такая опасность всегда была», — признался Макгрегор.
Ранее стало известно, что Россия, Китай и КНДР сформировали "треугольник смерти" против США. Об этом пишет InsideOver.