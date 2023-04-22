Работники ФК «Томь» почти год сидят без зарплаты — Путину доложили «по специальному каналу»

Детским тренерам Академии футбольного клуба (ФК) «Томь» и другим его работникам почти год не платят зарплату. Представители клуба сообщили, что уже направили иски в Прокуратуру Томской области, в Генпрокуратуру и лично президенту Владимиру Путину — «по специальному каналу», сообщается в официальном Telegram-канале ФК.
В письме, отправленному главе государства, работники «Томи» пишут о «медленном убийстве» одного из самых известных клубов Сибири.
«В соседних сибирских регионах есть по 5-6 команд по различным командным видам спорта. В Омске, Кузбассе, Красноярске и других регионах активно ведется строительство новых спортивных объектов. И только в Томске закрывают единственную оставшуюся команду и ничего не строят, а, наоборот, распродают действующие стадионы! И это в регионе, где добывают нефть и газ для страны. Такое отношение к спорту и здоровому образу жизни просто удивительно, если не сказать – возмутительно!» — говорится в тексте письма.
Авторы обращения подчеркивают, что никаких сверх требований они не предъявляют — вопрос касается исключительно обещанной еще в прошлом году заработной платы. При этом власти Томской области, по их словам, «кормят одними обещаниями», как и местные депутаты «Единой России».
«Мы просим Вас [Путина] дать поручение – сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развитии физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томского спорта. Мы просим Вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на Вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — заключают работники ФК «Томь».
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что депутаты думы Томска не смогли выбрать мэра, поскольку один из претендентов взял самоотвод, а второй, исполняющий обязанности градоначальника Михаил Ратнер, отказался быть безальтернативным претендентом.