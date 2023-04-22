Работники ФК «Томь» почти год сидят без зарплаты — Путину доложили «по специальному каналу»

Авторы обращения подчеркивают, что никаких сверх требований они не предъявляют — вопрос касается исключительно обещанной еще в прошлом году заработной платы. При этом власти Томской области, по их словам, «кормят одними обещаниями», как и местные депутаты «Единой России».