Следователи проверяют инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

Следственный комитет инициировал проверку после инцидента с иностранным грузовым судном, которое село на мель около острова Сахалин, передает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Также указывается, что в результате происшествия никто не пострадал. На борту находились 20 человек. На данный момент экстренные службы решают вопрос о снятии судна с мели.
Ранее сообщалось, что в районе сахалинского порта Шахтерск на мель иностранное грузовое судно КС HODONG с флагом Либерии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.