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Единство ЕС оказалось под угрозой из-за бунтов фермеров в Восточной Европе

Экономика
Единство ЕС оказалось под угрозой из-за бунтов фермеров в Восточной Европе

Украина усилила тенденции к распаду Евросоюза. Страна стала экспортировать большой объем продуктов сельского хозяйства, что спровоцировало бунты в Восточной Европе. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.

Фермеры в Польше и других стран восточной части ЕС продемонстрировали свое недовольство на фоне наплыва дешевой продовольственной продукции от Украины. Их негодование вылилось на национальные правительства, которые стали предъявлять претензии к Еврокомиссии.

Предполагается, что фермеры получат дополнительные дотации из европейского центра. Это должно позволить снизить их недовольство и влияние на политические вопросы.

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