Украина усилила тенденции к распаду Евросоюза. Страна стала экспортировать большой объем продуктов сельского хозяйства, что спровоцировало бунты в Восточной Европе. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин.
Фермеры в Польше и других стран восточной части ЕС продемонстрировали свое недовольство на фоне наплыва дешевой продовольственной продукции от Украины. Их негодование вылилось на национальные правительства, которые стали предъявлять претензии к Еврокомиссии.
Предполагается, что фермеры получат дополнительные дотации из европейского центра. Это должно позволить снизить их недовольство и влияние на политические вопросы.