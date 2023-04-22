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Жесткий ответ Медведева немецкому минобороны обеспокоил Bild

Политика
Жесткий ответ Медведева немецкому минобороны обеспокоил Bild

Жесткий ответ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева руководителю немецкого минобороны Борису Писториусу посеял панику в ФРГ.

Соответствующий вывод можно сделать из публикаций в местной прессе, которые последовали после заявления политического деятеля. Издание Bild выразило обеспокоенность высказыванием.

«Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — отреагировал Медведев на слова немецкого министра о военных действиях на российской территории.

Ранее Германия и Польша подняли вопрос о выплате Россией репараций Украине. Об этом заявили в МИД обеих стран.

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