Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами продолжает искать способы победить Россию на Украине. Соответствующее заявление сделала журналист Елена Караева.
Таким образом обозреватель прокомментировала встречу в Рамштайне, где западные страны обсуждали результаты военного противостояния официальной Москве.
Караева объяснила, что за год конфликта Запад умудрился направить ВСУ 150 миллиардов помощи, но Кремль выстоял. Россия не сломалась даже под натиском всевозможных санкций, указала журналист в авторской статье для РИА Новости.
«Пустившись во все тяжкие, коллективный Запад с его союзниками обнаружили себя в интересном положении. Сколько помощи ни посылай, сколько ограничений ни вводи, как Россию ни демонизируй в общественном сознании, ничего не удается», — поставила аналитик США перед неприятным фактом о России.
Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса боятся прямого противостояния с официальной Москвой. Соответствующее заявление сделал руководитель службы «Натив» в 1992-1999 годах, израильский политолог Яков Кедми.