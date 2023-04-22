Мишустин рассказал, для каких категорий россиян будет упрощена процедура банкротства

Российские власти намерены упростить процедуру банкротства для ряда граждан страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
На сегодняшний день россияне могут добиться списания долгов в судебном порядке. Данная процедура довольно сложна, поэтому власти страны планируют упростить ее для пенсионеров и семей с детьми.
Эти категории граждан смогут добиться банкротства без обращения с суд уже в текущем году. Соответствующий законопроект подготовлен для рассмотрения.