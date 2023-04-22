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Мишустин рассказал, для каких категорий россиян будет упрощена процедура банкротства

Экономика
Мишустин рассказал, для каких категорий россиян будет упрощена процедура банкротства

Российские власти намерены упростить процедуру банкротства для ряда граждан страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

На сегодняшний день россияне могут добиться списания долгов в судебном порядке. Данная процедура довольно сложна, поэтому власти страны планируют упростить ее для пенсионеров и семей с детьми.

Эти категории граждан смогут добиться банкротства без обращения с суд уже в текущем году. Соответствующий законопроект подготовлен для рассмотрения.

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