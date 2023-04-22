Суд Флориды будет забирать детей из семей, где родители-либералы меняют их пол

В штате Флорида готовится законопроект, позволяющий суду забирать детей из семей, где их подвергают «гендерно-ориентированному уходу». Речь идет о специальных препаратах — блокаторах полового созревания и гормональной терапии, — которые либерально настроенные родители все чаще используют для изменения пола своих детей.
Палата представителей Флориды уже одобрила инициативу 82 голосами против 31, вскоре документ ляжет на подпись губернатору штата Рону Десантису. Республиканец с большой долей вероятности подпишет законопроект, и вскоре он официально вступит в силу, пишут американские СМИ.
В тексте документа говорится о «предписаниях или процедурах по смене пола», которые родители применяют по отношению к своим детям. Эти процедуры будут квалифицировать во Флориде как «нанесение физического вреда».
Все медицинские учреждения штата обязаны будут подписать свидетельство того, что они не оказывают пациентам «гендерно-ориентированную помощь» и не направляют людей к организациям или активистам, которые это делают.
Несовершеннолетним, которые уже начали так называемый «гендерный переход», разрешать продолжить это делать, однако врачи обязаны будут разъяснить им все риски подобных манипуляций с собственным телом. Если медики этого не сделают, им может грозить уголовное дело.
Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал появление на Западе ЛГБТ-азбуки для маленьких детей.