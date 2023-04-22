FT: США ускорили крушение доллара в качестве резервной валюты

Соединенные Штаты ухудшили положение доллара, пытаясь использовать мировую финансовую систему для оказания давления на Россию. На это указывает газета Financial Times, ссылаясь на оценку ситуации со стороны аналитика Стивена Джена.
Сообщается, что доля доллара среди официальных мировых валют снизилась с 73% в 2001 году до 47% в 2023-м. При этом процесс дедолларизации глобальной экономики происходит быстрее, чем ожидали специалисты.
Джен добавил, что в настоящее время участники мирового рынка продолжают использовать доллар из-за его удобства и универсальности.