Экономист Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшее время

На ослабление рубля могут повлиять такие факторы, как цены на нефть и решение «Большой семерки» запретить все поставки товаров в РФ. На 21 апреля 2023 года установленный Банком России курс доллара составляет 81,6 рубля, курс евро — 89,5 рубля.