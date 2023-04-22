Экономист Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшее время

Курс рубля в течение недели или двух может опуститься на две-четыре позиции. Таким мнением поделился финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев, передает «Лента.ру».
На ослабление рубля могут повлиять такие факторы, как цены на нефть и решение «Большой семерки» запретить все поставки товаров в РФ. На 21 апреля 2023 года установленный Банком России курс доллара составляет 81,6 рубля, курс евро — 89,5 рубля.
Если G7 решат остановить экспорт товаров в Россию, рубль упадет на две-четыре позиции. Однако это будет временным явлением, и в мае-июне денежная единица РФ снова стабилизируется благодаря новой формуле расчетов нефтяных доходов.