Париж прекрасно понимает, что сотрудничество с правящей на Украине военно-политической элитой может закончиться весьма плачевно, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.
Так в комментарии для телеканала «360» он оценил решение Франции блокировать передачу Украине цифровой карты Белоруссии.
По словам эксперта, до Парижа «дошла информация об истинном поведении украинской стороны» по отношению к военнопленным, к собственным солдатам и гражданам.
«Франция понимает, что с этими людьми в XXI веке при такой тотальной информационной загруженности можно попасть в достаточно неловкое положение», — сказал собеседник журналистов.
В то же время он отметил, что Киев, уже отметившийся организацией террористических атак, не в состоянии продолжать такую деятельность без поддержки западных спецслужб.