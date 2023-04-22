Спрос на страховки среди российских туристов вырос в два раза

Российские туристы стали в два раза чаще оформлять страховки, необходимые для зарубежных поездок. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервисов «Сравни» и «Туту».
Эксперты подчеркивают, что средняя стоимость страховки составляет 2,8 тысячи рублей. Чаще всего россияне оформляют ее сроком на 16 или 30 дней. Самыми популярными направлениями для оформления страховок стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Израиль, а также ряд стран Евросоюза, передает агентство «Прайм».
Согласно оценкам компаний, доля россиян, путешествующих в страны ближнего зарубежья, увеличилась с 10,5% до 12%. Также было зафиксировано увеличение числа поездок в страны дальнего зарубежья.