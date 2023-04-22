Спрос на страховки среди российских туристов вырос в два раза

Эксперты подчеркивают, что средняя стоимость страховки составляет 2,8 тысячи рублей. Чаще всего россияне оформляют ее сроком на 16 или 30 дней. Самыми популярными направлениями для оформления страховок стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Израиль, а также ряд стран Евросоюза, передает агентство «Прайм».