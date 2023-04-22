InsideOver: Россия стала частью «треугольника смерти» для США в Тихом океане

По словам публициста, Москва и Пхеньян желают ухудшить жизнь Вашингтону в Тихом океане. По этой причине военно-морской флот РФ с командным пунктом во Владивостоке начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. Учитывая, что США ведут непрямой конфликт еще и с Пекином, Китай, Россия и КНДР создали ловушку для Вашингтона, предположил Джулиани.