InsideOver: Россия стала частью «треугольника смерти» для США в Тихом океане

Россия стала частью объединения, которое несет серьезную угрозу Соединенным Штатам в Индо-Тихоокеанском регионе. К такому выводу пришел автор InsideOver Федерико Джулиани.
По словам публициста, Москва и Пхеньян желают ухудшить жизнь Вашингтону в Тихом океане. По этой причине военно-морской флот РФ с командным пунктом во Владивостоке начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. Учитывая, что США ведут непрямой конфликт еще и с Пекином, Китай, Россия и КНДР создали ловушку для Вашингтона, предположил Джулиани.
«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — отметил обозреватель InsideOver.
Министерство обороны России начало внезапную проверку Тихоокеанского флота в пятницу,14 апреля. К ней были привлечены свыше 25 тысяч военнослужащих. В ходе проверки российские войска отрабатывали навыки отражения удара потенциального врага с моря или океана.